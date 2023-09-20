Bursa'da Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 135 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da bu sabah gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 135'e çıktı. Bursa ve Balıkesir'de 250 ekip, 2 bin 23 polisin katıldığı eş zamanlı yapılan operasyonda, 13 narkotik köpeği ve 3 İHA da kullanıldı. Bir helikopterin de havadan destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 21,5 kilo metamfetamin, 300 gram esrar, 1 kilo 200 gram bonzai, 11 bin 192 sentetik hap, 24 kök kenevir, 11 ecstasy, 19 tabanca, 293 mermi, 4 av tüfeği, 22 kartuş, 5 hassas terazi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, operasyona katılan polislere hitaben yaptığı konuşmada, Narkotik Şube'nin uzun süredir hazırlıklarını yaptığı ve sizlerin de katılımıyla bu sabaha karşı neticelenecek operasyon için hazırlık yapmış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımız, Sayın Valimizin öncelikle ve özellikle, annelerin, babaların ve çocukların duaları sizlerle arkadaşlar. Bursa'da uyuşturucuya kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Uyuşturucu satıcılarına özellikle şunu vurgulayacaksınız. 'Bursa'yı sizden temizleyeceğiz.' Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun arkadaşlar dedi. (DHA)