Bursa'da Gazeteci Silahlı Saldırıdan Kurtuldu

Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci 5 santimetreyle ölümden kurtuldu. Kurşunlardan biri yan camdan girip ön camı delerken, saldırıdan şans eseri kurtulan Yaman Kaya, "5 santimetreyle kurtuldum. Belki bugün hayatta olmayabilirdim ya da hastanede olabilirdim" dedi. Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da, "Gazetecilere yönelik saldırıların önüne geçilsin" diye konuştu.

Olay, dün akşam 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mesai bitiminde 34 GPT 098 plakalı otomobiliyle evine seyir halinde olan Yaman Kaya (37), henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıyı yara almadan atlatan Kaya'nın otomobilinde, maddi hasar meydana geldi. Kaya, emniyette verdiği ifadesinde, "Saldırıyı kimin ve ne için düzenlediğini bilmiyorum. 18.00'de mesaim bitiyor. İşlerim yoğun olduğu için 18.30 sıralarında çıktım. Saldırıyı düzenleyen de 30 dakika boyunca benim çıkmamı beklemiş. Daha sonra saldırıyı düzenleyip kaçtı" diye konuştu.

Ölümün teğet geçtiği gazeteci Yaman Kaya, "Dün bürodan çıkıp, eve gidiyordum. Tam köşeyi döneceğim sırada silah sesiyle birlikte camın patladığını gördüm. Önce vurulduğumu düşündüm. Sonra bende bir şey olmadığını fark ettim. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bu saldırıyı yapan kişi burada yaklaşık yarım saat benim çıkmamı beklemiş. Biz durumu polise bildirdik. Polis arkadaşlar bu konuyla ilgiyle sağ olsunlar yakından ilgileniyor. Olay yeri polisinin dediğine göre kurşun 5 santim yanımdan geçmiş. Ben bu saldırıyı yapandan çok kimin yaptırdığını merak ediyorum" dedi.

"Gazetecilere yönelik saldırıların durmasını istiyoruz"

Basın özgürlüğüne dikkat çeken Kaya, "Ben suç çetelerini yazan biriyim. Bu saldırının arkasında bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Emniyet Müdürümüz, sağ olsun bu konunun üzerine düştü. Biz artık yetkililerden, gazetecilere yapılan saldırılar için önlemler alınmasını istiyoruz. Cezaların artırılmasını istiyoruz. Tehditlere rağmen biz işimizin başında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Saldırı sonrası Yaman Kaya'yı ziyarete gelen Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, "Dün akşam saatlerinde bir meslektaşımıza saldırı düzenlendi. Bu planlı yapılmış bir suikasttır. Çok şükür herhangi bir kurşun gazeteci kardeşimize isabet etmemiş. Olayı birinci ağızdan dinleyince planlı bir saldırı olduğunu öğrendim. 5 santimetre ile kurşun es geçmiş. Bugün çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı

Son zamanlarda gazetecilere artan saldırılara yönelik dikkat çeken Kolaylı, "Son zamanlarda çalışmalarını yakından takip ettiğimiz ve çalışmalarından dolayı tebrik ettiğimiz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan talebimiz, gazetecilere son zamanlarda artan saldırıların azalmasına yönelik çalışması. Bu duruma derhal müdahale edilmeli. Geçtiğimiz günlerde de Fethiye'de bir meslektaşımızın kamerası alınıp, kırıldı. Bugün Yaman kardeşimize düzenlenen bir suikast konusu var. Biz durumun çözülmesi için iktidardan çalışma yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş çaplı soruşturma başlatarak çevredeki güvenlik kameralarının tamamını incelemeye aldı. - BURSA