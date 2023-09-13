Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 zanlı yakalandı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Diğer zanlının ise adresi tespit edilmeye çalışılıyor.