Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik gaybubet evleri operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yüksek miktarda döviz ve Türk lirası cinsi para, sahte kimlikler, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bursa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı

BURSA - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik gaybubet evleri operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada FETÖ'ye ait gaybubet evlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası kararları bulunan 7 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan aramalarda hakkında Konya Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs ise gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde adli işlemlerinin devam ettiği, Başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada yüksek miktarda döviz ve Türk lirası cinsi para, sahte kimlikler, ayrıca çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale de el konuldu.