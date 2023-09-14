Bursa'da DEAŞ Operasyonunda 17 Zanlı Gözaltına Alındı
Bursa'da yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarma tarafından yapılan operasyonun ardından zanlıların işlemleri devam ediyor.
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler ve adresleri belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika