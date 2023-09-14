Bursa'da DEAŞ Operasyonunda 17 Zanlı Gözaltına Alındı

Bursa'da yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarma tarafından yapılan operasyonun ardından zanlıların işlemleri devam ediyor.