Bursa'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

BURSA merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aralarında, örgüt içerisinde EYP (el yapımı patlayıcı) imalatında görev alan, para dağıtım faaliyetinde bulunan, yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden ve savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa, Ankara ve Mersin'de sabaha karşı operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)