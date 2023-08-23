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Bursa'da DEAŞ Bağlantılı 12 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

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Bursa'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen 12 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bursa'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen 12 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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