Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemiyle 17.00'de sona erdi. Bursa'da da sandıklar açılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. 2 milyon 367 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Bursa'da 6 bin 862 sandık açılarak oy sayımına başlandı. l Emniyet Müdürlüğünden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 582 araç/bot seçim güvenliği çerçevesinde görev yapıyor.

Bursa'da seçimlere katılımın yüzde 85-95 arasında olduğu öğrenildi. - BURSA