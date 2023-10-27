Bursa'da Cumhuriyetin 100. Yıl Kutlamaları Sebebiyle Cadde ve Sokaklar Trafiğe Kapatılacak

Bursa'da 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Kutlama programı çerçevesinde yapılan açıklamada, hangi cadde ve sokakların kapatılacağı belirtildi.

Bursa'da 29 Ekim Pazar günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama programı çerçevesinde 29 Ekim Pazar günü Atatürk Caddesinde yapılacak olan törenler ve resmi geçit tören etkinlikleri için Yeşil Şenöz Lambalar-Gökdere İstikametinden-Meydancık-Setbaşı İstikameti-İnönü Caddesi iniş-15 Temmuz Demokrasi Meydanından ve Altıparmak Çıkışı Varyant Köprüsü Altından Cemal Nadir Caddesi çıkış istikameti-Tophane Endüstri Meslek Lisesi önünden Çakır Hamam Kavşağı, Atatürk Caddesi İstikameti sokaklar birlikte bağlantı yolları saat 08.30'dan itibaren kutlama törenleri bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

T1 (İpekböceği) hattı ve Nostaljik Tramvay saat 08.00'dan itibaren etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır.

Nilüfer Belediye Başkanlığınca Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama programı çerçevesinde 29 Ekim Pazar günü Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Acıbadem Kavşağından Hastane Alanına kadar saat 19: 00'da başlayan yürüyüş korteji, daha sonra saat 20.00' da hastane alanında halka açık Teoman ve Gazapizm konserleri düzenleneceğinden, yürüyüş etkinliği ve konser etkinliği süresince, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Acıbadem Kavşağı-Esentepe Kavşağı-Tuna Kavşağı ile Nilüfer Hatun Caddesi Podyum Park Kavşağı arası, FSM Köprüsünden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikameti, Tuna Kavşağı, Esentepe Kavşağına kadar olan geliş ve gidiş istikametleri saat 17.00'dan itibaren yürüyüş ve konser etkinliği bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Bu istikametleri kullanacak olan araç sürücülerinin alternatif güzergah olarak İstanbul-İzmir, Ata Bulvarı, Mudanya yolu ya da Ankara yolu istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir." - BURSA