Bursa'da binlerce kişi İsrail'e tepki gösterdi

BURSA - Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Filistin'e destek amaçlı Cuma namazı sonrası basın açıklaması düzenleyerek gıyabi cenaze namazı kıldı. Binlerce vatandaş İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek mesajları verildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto ediliyor. Cuma namazı sonrası Ulucami'de toplanan binlerce vatandaş İsrail aleyhinde sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra dualar edilerek protesto sona erdi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, "Bugün Siyonist işgalci İsrail'in, Gazze'yi karadan, havadan ve denizden bombardımana başlamasının 14'üncü günüdür. Katil İsrail, kadın erkek, genç yaşlı, bebek çocuk demeden yerleşim yeri, ev, hastane ve okul ayırmadan hiçbir ölçü ve savaş kuralı tanımadan, hatta fosfor bombası kullanarak hiç suçu olmayan 2,5 milyon mazlumun üzerine bomba yağdırıyor" dedi.

Filistin'de eşine rastlanmayan bir vahşetin yaşandığını dile getiren Eryağan, "İnsan hakları, hayvanları koruma, doğa dernekleri suskun. İslam İş Birliği Teşkilatı ise vahşetin 12'inci gününde ancak toplandı. Yazıklar olsun bize. İki milyara yakın Müslüman'ın her biri sadece bir kova su dökse yeryüzünde İsrail diye bir ülke kalmaz. Bu vahşeti işleyen zalim, terörist İsrail'e ABD'si, İngiltere'si, Avrupa'sı destek verme yarışına girmiş durumdadırlar. Kimi uçak gemilerini, kimi savaş gemilerini, kimi basın ordusunu göndererek terörist İsrail'e ve onun katil, terörist başkanı Netenyahu'ya var güçleri ile destek oluyorlar" diye konuştu.

Son bir aydın Müslümanlar, Mescid-i Aksa'da sabah ve öğle namazlarını kılamadıklarını vurgulayan Eryağan, "Kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'da ezan dahi okunamıyor. İsrail askerlerinin korunması altında çeşitli bahanelerle Mescid-i Aksa'ya her gün baskın düzenleniyor. İsrail bir taraftan Gazze'yi bombalarken diğer taraftan Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri açmaya devam etmektedir. Silahlı sivil Yahudi yerleşimciler, gece gündüz demeden Filistin mahallelerine baskın yaparak Filistinlileri göçe zorlamaktadırlar. Gazze etrafındaki kuşatmayı daraltarak Gazze'ye tam bir ekonomik ambargo uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yapılması gerekenleri de kısaca sıralayan Murat Eryağan, "BM acilen toplanarak İsrail'in derhal ateşkes ilan etmesini sağlamalıdır. BM'nin 181 sayılı kararı gereği; başkenti Kudüs olan Filistin'in topraklarında, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti en kısa zamanda kurulmalıdır. BM, Uluslararası Af Örgütü'nün tespitleri doğrultusunda 'Beyaz fosfor bombası' kullanan İsrailli yöneticilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarından dolayı yargılanmalıdır. Mısır, Refah Sınır Kapısını temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılması için acilen ve süresiz olarak açmalıdır. Halkı Müslüman olan ülkeler ortak hareket etmeli ve Filistin davasına sahip çıkmalıdır. İşlevsiz olan Uluslararası Kurum ve kuruluşlar işlevli hale getirilmelidir" şeklinde konuştu.

Açıklamaya, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı.