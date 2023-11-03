Bursa'da Belediyeler İsrail Menşeli Ürünlere Boykot Kararı Aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi, İsrail menşeli ürünlere boykot kararı aldı. Belediyelerin tesislerinde İsrail'e ait markaların satılmayacağı açıklandı.

Bursa'da 3 belediye, İsrail menşeli ürünlere boykot kararı aldı. Belediyelerin yaptığı açıklamada tesislerinde İsrail'e ait markaların satılmayacağı açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi, İsrail menşeli ürünlere boykot kararı aldı. Belediyelere ait tesislerde İsrail'e ait markaların satılmayacağı belirtilirken Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Burfaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal tesislerimizde boykot var. Sosyal tesislerimizde İsrail menşeli ürünler satılmamaktadır" ifadeleri yer aldı. - BURSA