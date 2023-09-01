Bursa'da Aranan 23 Kişi Yakalandı

Bursa'da polis, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı. Operasyonda 14 hükümlü ile 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İnfaz Büro Amirliği ekipleri koordinesinde aranan kişilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 35 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda aralarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile hırsızlık, gasp, basit yaralama gibi farklı suçlardan aranması olan 9 şüpheli yakalandı. 23 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)