Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı

AK Parti Kurucu Bursa İl Başkan Yardımcısı, önceki dönem Yıldırım İlçe Başkanı Necmi Akosman hayatını kaybetti.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Ak Parti Kurucu Bursa İl Başkan Yardımcısı, önceki dönem Yıldırım İlçe Başkanı Necmi Akosman hayatını kaybetti.

Akosman'ın vefat haberini AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan duyurdu.

Gürkan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Bursa İl Başkan Yardımcımız, önceki dönem Yıldırım İlçe Başkanımız kıymetli insan, muhterem ağabeyimiz Necmi Akosman ahiret yurduna göç eyledi. Rabb'im kabrini nur, mekanını cennet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Aniden geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenilen Necmi Akosman'ın cenazesinin yarın Dikkaldırım Mahallesindeki Mihraplı Camiinde öğle namazını mutakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Yıldırım, AK Parti, Bursa, GÖÇ, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title