Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı - Haberler

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Ak Parti Kurucu Bursa İl Başkan Yardımcısı, önceki dönem Yıldırım İlçe Başkanı Necmi Akosman hayatını kaybetti.

Akosman'ın vefat haberini AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan duyurdu.

Gürkan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Bursa İl Başkan Yardımcımız, önceki dönem Yıldırım İlçe Başkanımız kıymetli insan, muhterem ağabeyimiz Necmi Akosman ahiret yurduna göç eyledi. Rabb'im kabrini nur, mekanını cennet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Aniden geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenilen Necmi Akosman'ın cenazesinin yarın Dikkaldırım Mahallesindeki Mihraplı Camiinde öğle namazını mutakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika