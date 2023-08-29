AK Parti ilçe başkanları toplantısının ardından 5 ilçe başkanı görevinden istifa etti. Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Gemlik İlçe Başkanı Osman Alemdar, İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu yapılan toplantının ardından belediye başkan aday adaylığı için istifa etti.

Bursa'da 5 AK Parti ilçe başkanı, belediye başkan aday adaylığı için istifa etti.

AK Parti ilçe başkanları toplantısının ardından 5 ilçe başkanı görevinden istifa etti. Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Gemlik İlçe Başkanı Osman Alemdar, İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu yapılan toplantının ardından belediye başkan aday adaylığı için istifa etti. - BURSA