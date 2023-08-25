Bursa'da 44 kişi gözaltına alındı

Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.