Bursa'da 3 FETÖ üyesi dahil 101 kişi gözaltına alındı

BURSA'da, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu, 101 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri tarafından, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de desteklediği şafak operasyonuna 1000 polis katıldı. 145 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü FETÖ üyesi olmak üzere, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Silahlı yağma', 'Kasten öldürme', 'Hırsızlık ve dolandırıcılık', 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 101 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.