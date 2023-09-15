Bursa'da 106 Kişi Gözaltına Alındı

BURSA'da, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik, bin polisin katıldığı operasyonda, 106 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyonu düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında olduğu bin polisten oluşan ekip katıldı. 135 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'Kasten öldürme', 'Hırsızlık ve dolandırıcılık', 'Yağma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 106 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.