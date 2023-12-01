Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya'da sel felaketinin yaralarını yerinde inceledi

Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası oluşan selin yaralarını sarma çalışmaları devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise gece Ankara dönüşü, çalışmaları yerinde inceledi. Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Maddi hasarlar var. İnşallah yaraları el birliğiyle saracağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gece ayağının tozuyla sel felaketinin etkili olduğu Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Önceki gece başlayan sağanak yağışların ardından bölgede başlatılan ve halen devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktaş, Ankara'da olduğu için gelişmeleri sürekli telefondan takip ettiğini belirterek, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu kaydetti. Tirilye'de şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve taşkın sebebiyle bazı ev, iş yeri ve araçların hasar gördüğünü kaydeden Başkan Aktaş, "Ekiplerimiz ilk andan itibaren bu hasarları tamir etmeye çalışıyor. İtfaiye, Zabıta, Ulaşım, Park ve Bahçeler Dairesi, BUSKİ ve Tarım Peyzaj A.Ş'den 344 personel ve 106 araç ile müdahale ettiğimiz bu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Evet hasarlar var, inşallah onları da giderebilmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız" dedi.

Yaraları saracağız

AFAD'ın yaptığı tespitlere göre Tirilye'de taşkın sonucu 63 iş yeri, 21 ev ve 33 araçta maddi zarar oluştuğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Yine Bursa genelinde gece boyunca devam eden aşırı yağışlar sonucu; Gemlik'in Karacaali, Kumsaz, Kumla, Şükriye mahallelerinde, merkez Osmangazi, Yıldırım, ve Nilüfer ana arter ve mahallelerinde, Orhangazi'nin Ortaköy, Yeniköy, Gemiç, Karsak, Mahmudiye, Mustafakemalpaşa'nın Yenikızılelma, Büyükorhan'ın Karaçukur ve Danaçalı, Karacabey'in Ballıkaya Mahallesi'nde yağıştan etkilenen ev, iş yeri ve araçlar oldu. Bu olaylara ilgili bütün birimlerimizden toplam 505 personel ve 174 araç ile gerekli müdahaleler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bu çerçevede; Bursa genelinde 149 olaya müdahale ettiğimizi belirtmek isterim. Hem Tirilye'de yaşayan vatandaşlarımıza hem de diğer ilçelerimizde yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun. Gerekenleri inşallah AFAD'la birlikte yapacağız. Yaraları el birliğiyle saracağız" diye konuştu. - BURSA