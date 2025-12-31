Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi

Batı Afrika ülkeleri Burkina Faso ve Mali, misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize yasağı getirildiğini duyurdu.

ABD'nin Burkina Faso ve Mali vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasına misilleme geldi. Mali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Karşılıklılık ilkesine uygun olarak Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Mali hükümetinin derhal yürürlüğe girecek şekilde ABD vatandaşlarına Mali vatandaşlarına uygulanan aynı şartları uygulayacağını ulusal ve uluslararası topluma bildirir" ifadeleri kullanıldı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore tarafından yapılan açıklamada da ABD vatandaşlarının Burkina Faso'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Washington yönetiminin kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık'ta daha önce uygulanan seyahat kısıtlamalarını Mali, Burkina Faso ve Nijer'i de kapsayacak şekilde genişletmişti. Beyaz Saray, seyahat yasağının nedenlerinden biri olarak silahlı grupların saldırılarını göstermişti.

Mali ve Burkina Faso, her iki ülkede de hızla yayılan silahlı grupları kontrol altına almakta zorlanıyor. Cunta yönetimleri, bölgenin büyük bir bölümünde devam eden güvensizlik nedeniyle sivil hükümetleri devirdikten sonra silahlı gruplarla savaşacaklarına dair taahhütte bulunmuştu. - BAMAKO