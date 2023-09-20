Burkina Faso Meclisi, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesi karşısında, bu ülkeye asker konuşlandırmaya imkan veren tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Burkina Faso Meclisi, Nijer'e asker konuşlandırmaya izin veren tasarıyı kabul etti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesi karşısında, bu ülkeye asker konuşlandırmaya imkan veren tasarı mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Burkina Faso, Nijer'e askeri müdahale olması durumunda 3 ay süreyle bu ülkede asker konuşlandırabilecek, gerekirse süre uzatılabilecek.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetime şiddetle karşı çıkan ECOWAS, ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, ECOWAS'ın Senegalli askerleri, Benin'in Nijer sırına konuşlandırmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Öte yandan Mali, Burkina Faso ve Nijer, terörle etkin mücadele amacıyla "Sahel Devletleri İttifakı (AES)" isimli ortak bir savunma gücü oluşturmuştu.

AES'e göre, imzacı ülkelerden birine yapılan saldırı, diğer üye ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesi Liptako-Gourma ismiyle biliniyor. Almanya'nın yüz ölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor.

Bölge, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.