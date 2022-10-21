Burkina Faso'da İbrahim Traore devlet başkanı olarak yemin etti

Burkina Faso'da gerçekleştirilen askeri darbenin lideri İbrahim Traore, geçici devlet başkanı olarak yemin etti.

Burkina Faso'da gerçekleştirilen askeri darbenin lideri İbrahim Traore, geçici devlet başkanı olarak yemin etti.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 29 Eylül'de yönetimi ele geçiren askeri darbenin lideri 34 yaşındaki İbrahim Traore ülkenin geçici devlet başkanı oldu. Traore, başkent Ouagadougou'da sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen resmi törende yemin ederek göreve başladı. Yemin töreninde konuşan Traore, Temmuz 2024'te seçimlerin yapılmasının önünü açan bir geçiş sürecini destekleme sözü verdi. Traore, "Benzeri olmayan bir güvenlik ve insani krizle karşı karşıyayız. Amacımız teröristlerin işgal ettiği toprakların yeniden ele geçirilmesinden başka bir şey değil. Burkina Faso'nun varlığı tehlikede" dedi.

Burkina Faso'da biri 24 Ocak'ta diğeri 29 Eylül'de olmak üzere son sekiz ayda 2 kez askeri darbe gerçekleştirildi. - OUAGADOUGOU