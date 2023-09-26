Burkina Faso'da Fransız Jeune Afrique dergisinin dağıtımı ve internet erişimi durduruldu

Burkina Faso hükümeti, Afrika'ya yönelik içerikler üreten Fransız Jeune Afrique dergisinin dağıtımını ve internet sitesine erişimini yeni bir emre kadar durdurdu. Yasağın gerekçesi olarak derginin yayınladığı yanıltıcı makaleler gösterildi.

Burkina Faso'da hükümet, Afrika'ya yönelik içerikler üreten Fransız Jeune Afrique dergisinin dağıtımını ve derginin internet sitesine erişimini yeni bir emre kadar durdurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, derginin dağıtımının 25 Eylül itibarıyla durdurulduğu, aynı şekilde internet sitesine erişimin de askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yasağa, biri geçen hafta biri dün yayınlanan 2 makale gerekçe gösterildi.

" Burkina Faso'da ordu saflarında gerginlik sürüyor" ve " Burkina Faso'da kışlalarda hoşnutsuzluk artıyor" başlıklı 2 makalenin "yanıltıcı" olduğu belirtilen açıklamada, yayın organı ülkede kaos yaratmakla suçlandı.

Yönetimde askerin olduğu Burkina Faso'da haziranda Fransız televizyon kanalı LCI'nin yayınları üç ay süreyle durdurulmuş, nisanda da Liberation ve Le Monde gazetelerinin muhabirleri sınır dışı edilmişti.

Martta France 24 yayını, Aralık 2022'de de Fransız radyosu RFI'nin yayınlarına yasak gelmişti.