Burkina Faso Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Some, güven mektubunu takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirildi.
Burkina Faso büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some güven mektubunu sundu. Büyükelçi Some, bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Politika