Burkina Faso Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Some, güven mektubunu takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirildi.