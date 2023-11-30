Burhaniye Kaymakamı İşletmeleri Ziyaret Etti

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına ve su baskınlarında zarar gören işletmeleri ziyaret etti. Kaymakam, işletme sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına ve su baskınlarında zarar gören işletmeleri ziyaret etti. Kaymakam, işletme sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına ve su baskınlarında zarar gören işetmelerde incelemelerde bulundu. Hafta sonu ilçe de yaşanan yağmur, fırtına ve deniz taşkınları nedeniyle hasar gören İskele, Ören ve Pelitköy mahallelerinde bulunan işletmelerde incelemelerde bulunan Kaymakam İlyas Memiş, zarar gören esnaflara olsun dileğinde bulundu. Kaymakamın incelemelerinde İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak eşlik etti. - BALIKESİR