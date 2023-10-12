Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş Atandı

Burhaniye ilçesinde, Metin Kartal'ın İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı. Bigadiç Emniyet Müdürlüğünden gelen Karabaş, yeni görevine başlarken, kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 57 yaşındaki Faik Karabaş, görevine başladı. Yöreye yabancı olmadığını anlatan Karabaş, Bandırma, Erdek, Gömeç ve Edremit ilçelerinde görev yaptığını anlattı. 31 yıllık emniyetçi olan 2 çocuk babası Faik Karabaş, kapısının herkese açık olduğunu söyledi. Karabaş, "Yöreye yabancı değilim. Onun için bölgeyi tanıyorum. Denetimleri artırarak halkımızın güvenliğini sağlayacağız. Bunun için gerekli tedbirleri alacağız. Kapımız herkese açık olacak" dedi. - BALIKESİR