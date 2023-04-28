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Burhaniye'de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Burhaniye'de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Politika Haberleri

Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı.

Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam İlyas Memiş başkanlık yaptı.

Toplantıda Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantı gündeminde olan konular görüşülerek, yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. Organize Sanayi Bölgesindeki tüm parsellerin dolması ve yeni taleplerin devam etmesi dolayısıyla alınan genişleme kararı ile ilgili güncel durum değerlendirilmesi yapıldı. Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Organize Sanayi Bölgesi İlyas Memiş Kaymakamlık Zeytin Politika Haberler

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