Burhaniye'de Kaçak ve Sahte Tütün Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda Burhaniye ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığı suçu işlediği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.
Burhaniye ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte tütün operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde Burhaniye ilçesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı suçu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye ait iş yeri, araç ve eve operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 500 bin boş makaron, 1200 içi kaçak tütünle doldurulmuş makaron, komprasör, tabanca, 14 tabanca fişeği, kasatura ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.