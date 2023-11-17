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Burhaniye'de Kaçak ve Sahte Tütün Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda Burhaniye ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığı suçu işlediği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.