Türkiye ve Katar'dan Afganistan-Pakistan Arasında Ateşkes

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında varılan ateşkesin, bölge barışı açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Duran, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında varılan ateşkes, bölgede barış ve istikrarın sağlanması açısından son derece kıymetlidir. Tarafların ortak akıl ve diyalog zemininde buluşması; gerginliğin yerini iş birliğine bırakması, bölgesel huzur ve refah için önemli bir adım oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, başta iki kardeş ülke arasında olmak üzere, çatışma ve gerginlik bölgelerinde taraflar arasında karşılıklı güvenin tesisi, ihtilafların giderilerek barışın kalıcı hale gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz." - ANKARA