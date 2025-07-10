Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/246 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görevlendirildi.

Atamanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA