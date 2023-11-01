Burdurlu Çocuklar İsrail'in Filistin'e Yaptığı Saldırıları Protesto Etti

Burdurlu çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için tepkilerini göstermek amacıyla resim ve pankart hazırladı. 3 yıl önce başlattıkları destekle tekrar gündeme gelen çocuklar, İsrail'in saldırılarının devam etmesine karşı çıkarak adalet talep etti.

Burdurlu çocuklar İsrail'in Filistin'e yönelik yaptıkları saldırıda hayatlarını kaybeden çocuklar için kendi çabalarıyla resim ve pankart hazırlayıp tepkilerini gösterdi. 3 yıl önce yaptıkları destekle gündeme gelen çocuklar, "Aradan üç yıl geçti, biz büyüdük ama İsrail'in saldırıları bitmedi. Çocuklar ölmesin, kahrolsun İsrail" dediler.

Burdur merkez Emek Mahallesi çocukları, 2021 yılında İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarında çocukların öldürülmesine tepki göstermek amacıyla Türk ve Filistin bayrağı çizmiş, "Sizinleyiz Filistin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" pankartları hazırlamıştı. Sonrasında "Kahrolsun İsrail, çocuklar ölmesin" sloganları atan çocuklar, mahallede yaptıkları yürüyüşle vatandaşların büyük ilgisini çekmişti.

İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırılara Burdurlu çocuklardan yine tepki geldi. 7. sınıf öğrencisi Rabia Nur Kızakoğlu ve arkadaşları tekrar toplanarak pankartlar hazırladı. grup, ardından "Çocuklar ölmesin" sloganlarıyla mahalle sokaklarında yürüyüş yaptı.

Bir açıklama yapan Rabia Nur Kızakoğlu, "Sene 2021'de 'Kahrolsun İsrail, çocuklar ölmesin' dedik. Sene 2023 oldu hala 'Kahrolsun İsrail, çocuklar ölmesin' diyoruz. 3 sene oldu, biz büyüdük. Peki ya Filistin'deki çocuklar? Onlar büyüyemiyorlar. Kimisi 3, kimisi 5, kimisi 12 yaşında ölüyorlar. Bizler buna hala sessiz kalıyoruz. İnsanlık ve merhamet nerede?" diye konuştu.

Konuşmanın ardından mahallede yürüyüş gerçekleştiren çocukların bu davranışına destek veren mahalleliler bol bol fotoğraf çekip grubu alkışladı. Bazı vatandaşlar ise, "Çocuklar bile bu zulme karşı ayaklanırken biz büyükler sessiz kaldık. Uyuyoruz resmen, kendimizden utandık" dedi. - BURDUR