Burdur Valisi Arslantaş oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanmak için Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen Vali Ali Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş 1095 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanmak için Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen Vali Ali Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş 1095 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamada bulunan Vali Arslantaş, "Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için ilimizde de hazırlıklarımızı tamamladık. Saat 08.00 itibariyle 309 oy kullanma yerinde 725 sandıkta oy verme işlemlerimiz başladı. Bu saat itibariyle de olumsuzluk görünmemekle birlikte vatandaşlarımız yoğun bir şekilde seçime ilgi gösteriyorlar. Yaklaşık 1500 kolluk kuvvetiyle de seçimlerin güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarınızı yapıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı oldun. İdare olarak arzu ettiğimiz, vatandaşın iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansımasıdır. Bunun temini için arkadaşlarımız çalışıyorlar" dedi. - BURDUR