Burdur'da Yapılan Asayiş Uygulamalarında 5 Şahıs Yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının yaptığı 20 günlük asayiş uygulamalarında farklı suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. İl genelinde yapılan sorgulamalarda ise 74 aranan şahıs ile 6 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının yaptığı 20 günlük asayiş uygulamalarında farklı suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-20 Eylül 2023 tarihleri arasında meydana gelen 97 asayiş olayında 113 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. Olaylarda 2 adet tabanca, 5 adet tabanca mühimmatı, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. İl genelinde yapılan 8 bin 961 şahıs sorgulamasından 74 aranan şahıs ile 35 bin 710 araç sorgulamasından 6 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından ise; 04 Eylül 2023 günü "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli şüpheli şahıs, 07 Eylül 2023 günü "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. isimli şüpheli şahıs, 14 Eylül 2023 günü "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan hakkında 4 Yıl 3 Ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şüpheli şahıs, 14 Eylül 2023 günü "Kasten Öldürme" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. isimli şüpheli şahıs, 15 Eylül 2023 günü "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan hakkında 2 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde icra edilen faaliyetler sonucunda; 01-20 Eylül 2023 tarihleri arasında 5'i malvarlığına karşı suçlar ve 9'u kişilere karşı suçlar olmak üzere 14 nitelikli olaya destek verilip, bu olayların tamamı aydınlatılarak 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele çerçevesinde icra edilen faaliyetler sonucunda ise; 01-20 Eylül 2023 tarihleri arasında 253 bin 500 TL değerindeki muhtelif malzeme sahiplerine teslim edilerek vatandaşların ve kamu kurumlarının mağduriyetleri giderildi. - BURDUR