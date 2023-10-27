Burdur'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 01.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu icra edilen faaliyetler çerçevesinde icra edilen 8 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda, 30 gram eroin, 150 gram Skunk, 3 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 176 gram 704 kullanımlık bonzai, 2 adet lyrica, 1 adet suboxone, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet altın sikke, 5 adet sikke, 5 adet heykelcik, 4 adet yüzük, 6 adet broş, 20 adet obje, 1 adet dedektör ve 1 adet kazma ele geçirildi. - BURDUR