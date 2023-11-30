Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 10 günlük uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem uygulandı. Operasyonda 380.21 gram esrar, 18.21 gram sentetik kannabinoid, 27.46 gram metamfetamin, 4.37 gram eroin, 53 adet kontrole tabi hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 10 günlük uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 13 Kasım – 23 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışma neticesinde meydana gelen yedi olayla ilgili 13 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 380.21 gram esrar, 18.21 sentetik gram kannabinoid, 27.46 gram metamfetamin, 4.37 gram eroin, 53 adet kullanımı kontrole tabi hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Ayrıca, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR