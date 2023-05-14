Burdur'da oy sayım işlemleri başladı

Burdur'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde sandıklar açılarak oy sayım işlemleri başladı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri bugün 08.00 da başlayıp 17.00 da sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oy sayım işlemleri başladı. İl genelinde 716 sandığın bulunduğu Burdur'da 204 bin 217 seçmen oy kullandı. - BURDUR