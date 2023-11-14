Burdur'da Kaçak Göçle Mücadele Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 1 Türk uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplamda 42 şahıstan 27 yabancı uyruklu şahıs ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, 3 Suriye uyruklu şahsa 12 bin 186 TL, 1 İran uyruklu şahsa ise 7 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur İl Jandarma ekiplerinin kaçak göçle mücadele çerçevesinde yaptığı uygulamada 1 Türk uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 01 Kasım -11 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak icra edilen faaliyetler çerçevesinde icra edilen 7 faaliyette, adli/idari işlem yapılan 27 yabancı, 15 Türk Uyruklu olmak üzere toplam 42 şahıstan 1 şahıs tutuklandı, 3'ü Adli Kontrol şartıyla olmak üzere 14 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 27 yabancı uyruklu şahıs ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Müdahale edilen olaylarda 3 Suriye uyruklu şahsın yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilerek, şahıslara toplamda 12 bin 186 TL idari para cezası uygulandı, kayıtlı oldukları ile gitmeleri hususunda Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile gerekli koordine kurularak tebliğ yapıldı. 1 İran uyruklu şahsın kendisine tanınan süre içerisinde ülkeden ayrılış yapmadığı tespit edilerek, şahsa 7 bin 200 TL idari para cezası uygulanarak, şahıs idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

23 Suriye Uyruklu şahsın Türkiye'de yasadışı olarak bulunduğu tespit edildi. Şahıslar idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 58 düzensiz göçmenin Burdur Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlerinin ardından Şanlıurfa ve Aydın Geri Gönderme/Geçici Barınma Merkezlerine sevkleri sağlandı. - BURDUR