Burdur'da Jandarma Ekipleri 26 Düzensiz Göçmen Yakaladı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda suça karışan 1 düzensiz göçmen tutuklandı, diğerleri ise idari işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Burdur'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 26 düzensiz göçmenden suça karışan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 17 çalışmada yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 26 yabancı uyruklu şahıstan 1'i tutuklandı, 25'i ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Müdahale edilen olaylarda; 11 Suriye uyruklu şahsın yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilerek, şahıslara toplamda 31 bin 504 TL idari para cezası uygulandı, kayıtlı oldukları ile gitmeleri hususunda Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile gerekli koordine kurularak tebliğ yapıldı.12 Suriye uyruklu ve 1 Ukrayna uyruklu şahsın ülkemizde kayıtsız yasa dışı olarak bulunduğu tespit edilerek, şahıslar idari işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

1 Afganistan uyruklu şahsın ülkemize yasadışı giriş yaptığı tespit edilerek şahsa 14 bin 410 TL idari para cezası uygulanarak, şahıs Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - BURDUR