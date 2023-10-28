Burdur'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Burdur'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Burdur'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Köprübaşı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yapılan 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşü yapıldı. Halk oyunu gösterisinin ardından çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Dalgar, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, siyasi parti temsilcileri, asker ve öğrenciler katıldı. Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Törene katılanlar Cumhuriyet Parkı'ndaki '100 Yılda Burdur' adlı fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında yarın Vali Türker Öksüz, valilikte tebrikleri kabul edecek. Tören daha sonra Gazi Atatürk Stadyumu'nda devam edecek. 18.30'da ise araç konvoyu şehir turu atacak.