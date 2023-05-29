Burdur'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kutlaması

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci oylamasında sonuçların netleşmesinin ardından Burdur'da AK Partililer Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.

Dün gece AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, daha sonra yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Bazı partililer de araç konvoyu oluşturarak kent merkezinde tur attı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Yarın Türkiye siyasetinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizler 'Türkiye Yüzyılı' olarak bu seneye başladık. Bu, Türkiye için ak bir yüzyıl olacak. Daha önce dedik ki 'Öyle bir kazanacağız ki, karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecekler'. Yarından itibaren göreceksiniz muhalefette siyaset sil baştan yazılacak. Onlar kendi içlerinde uğraşadursunlar. Bizim görevimiz Türkiye'yi olduğu adımdan kat kat ileri götürmek dedi. (DHA)

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