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Burdur'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Burdur'da hırsızlık, kasten yaralama, tehdit gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 31 şüpheliden 18'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmaları devam ediyor.