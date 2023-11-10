Burdur'da Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Burdur'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk sunuldu, nutuk dinletildi ve sirenler çaldı.

Burdur'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Törende Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk'ün sesinden 10'uncu yıl nutkunun dinletilmesinin ardından saat 09.05'te sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi. Törene katılanlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Anma programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda tören gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından il genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenciler eserlerini okudu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Atatürk oratoryosunun sahnelendi. Tören sonrası Atatürk resimleri sergisi gezildi. (DHA)