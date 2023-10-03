Burdur'da Asayiş Uygulamasında Yakalanan 12 Kişi Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında 12 kişi tutuklandı. Uygulamalar sonucunda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi ve çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 12 kişi tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Eylül – 29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, toplamda 2 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 9 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatıldı ve olaya karışan 6 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 13 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 10 şahıs tutuklandı, 3 şahıs serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan "Hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "İnsan Ticareti Yapma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR