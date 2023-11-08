Burdur'da Asayiş Uygulaması Sonucunda 21 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında 21 şüpheli tutuklandı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı ve adli işlemler başlatıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Genel Asayiş ve Kamu Düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla 27 Ekim-3 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 2 adet kesici delici alet, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ele geçirildi, 1 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 3 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit) aranması olan toplamda 28 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 21 şahıs tutuklandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR