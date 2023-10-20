Burdur'da Asayiş Uygulaması Sonucunda 14 Şahıs Tutuklandı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalar sonucunda 2 adet kesici delici alet ele geçirildi ve 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ayrıca 4 dolandırıcılık olayının tamamı çözümlendi. Toplamda 17 şahıs adli makamlara sevk edildi ve 14 şahıs tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Ekim-13 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 2 adet kesici delici alet (bıçak, çakı vb.) ele geçirildi.
Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 7 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Meydana gelen 4 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 17 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şüpheli şahıslardan 14 şahıs tutuklandı, 3 şahıs serbest bırakıldı.
Yakalanan şahıslardan "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 9 ay ve 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR