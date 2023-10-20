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Burdur'da Asayiş Uygulaması Sonucunda 14 Şahıs Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalar sonucunda 2 adet kesici delici alet ele geçirildi ve 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ayrıca 4 dolandırıcılık olayının tamamı çözümlendi. Toplamda 17 şahıs adli makamlara sevk edildi ve 14 şahıs tutuklandı.