Burdur'da Asayiş Uygulaması Sonucu 18 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamaları sonucunda 18 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl genelinde işlenen suçlar aydınlatılarak adli işlem başlatıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarından yakalanan 18 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında il genelinde kişilere karşı işlenen suçlar (kasten yaralama, tehdit, hakaret vb.) ile mücadele edilmesi amacıyla meydana gelen toplam 89 olayın tamamı aydınlatılarak olaya karışan toplam 98 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Malvarlığına karşı işlenen suçlar (hırsızlık, dolandırıcılık vb.) ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla meydana gelen toplam 14 olayın tamamı aydınlatılarak olaya karışan toplam 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 31 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlar tarafından 18 şahıs tutuklandı, 13 şahıs serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, uyuşturucu madde satın almak bulundurmak veya kullanmak" suçlarından 25 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 16 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR