Burdur'da Asayiş Uygulaması: 10 Tutuklama
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, kesici aletler, tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek adli işlem yapıldı. 4 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı ve şüpheli şahıslar yakalandı. Toplamda 16 aranan şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş uygulamalarda yakalanan 24 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 01 Eylül – 11 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 2 adet kesici alet (bıçak-pala), 2 adet tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek toplamda 2 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Meydana gelen 4 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 4 şüpheli şahıs yakalanıp haklarında adli işlem yapıldı
Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 16 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 8'i şahıs tutuklandı, 8 şahıs ise serbest bırakıldı.
Yakalanan şahıslardan "Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl, 6 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve "hırsızlık" suçundan 3 yıl, 9 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR