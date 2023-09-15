Burdur'da Asayiş Uygulaması: 10 Tutuklama

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, kesici aletler, tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek adli işlem yapıldı. 4 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı ve şüpheli şahıslar yakalandı. Toplamda 16 aranan şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.