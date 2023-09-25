Burdur'da Asayiş Operasyonu: 41 Şahıs Tutuklandı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 10 günlük asayiş çalışmalarında yakalanan 41 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahıslar da yakalandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 10 günlük asayiş çalışmalarında yakalanan 41 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15-25 Eylül tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda; 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kesici alet ele geçirilerek 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde meydana gelen 8 hırsızlık suçunun tamamı aydınlatılarak tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık vb.) aranması olan 45 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıslardan 35'i tutuklandı, 10 şahıs ise serbest bırakıldı.
Yakalanan şahıslardan dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay ve 5 yıl 1 ay cezasıyla aranan 2 şahıs, tehdit suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, insan ticareti yapma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 17 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.10 günlük süre zarfında toplam 41 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR