Burdur'da AK Parti İl Divan Toplantısı Gerçekleşti

AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ İL DİVAN TOPLANTISI'NA KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Burdur programı kapsamında AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. "Dünyanın en ileri sosyal güvenlik hizmetlerinden biri ülkemizde" diyen Bakan Işıkhan, "Genel sağlık sigortasından ücretsiz faydalanması için Burdur'da 11 bin 732 vatandaşımızın GSS primi devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın tamamının hayatına etki edecek çalışmaları, şehirlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak yatırımları sürdürmeye devam edeceğiz. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettik ve böylece 20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük. Bu güçlü gidişat, istihdama da yansımaktadır. İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 8'e düştü. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 582 bine ulaştı. Özellikle gençlerimizde işsizlik oranı bir ayda neredeyse 1 puan azalarak yüzde 15'e geriledi" diye konuştu. Bakan Vedat Işıkhan programının ardından kentten ayrıldı.