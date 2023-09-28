Burdur'da 156 düzensiz göçmen yakalandı

Burdur İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 156 düzensiz göçmen işlem yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya karışan 1 düzensiz göçmen ise tutuklandı.

Burdur İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 156 düzensiz göçmen işlem yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya karışan 1 düzensiz göçmen ise tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yapılan 15 faaliyette, yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 24 yabancı uyruklu şahıstan 1'i tutuklandı, 23'ü ise idari işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Müdahale edilen olaylarda 10 Suriye uyruklu şahsın yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilerek, şahıslara toplamda 28 bin 640 TL idari para cezası uygulandı, kayıtlı oldukları ile gitmeleri hususunda Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile gerekli koordine kurularak tebliğ yapıldı.

12 Suriye uyruklu ve 1 Ukrayna uyruklu şahsın Türkiye'de kayıtsız yasadışı olarak bulunduğu tespit edilerek, şahıslar idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Ayrıca Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 111 düzensiz göçmenin Burdur Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından İstanbul, Antalya ve Aydın Geri Gönderme Merkezlerine sevkleri sağlandı.

Toplamda 156 düzensiz göçmene işlem yapılırken, 1 düzensiz göçmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR