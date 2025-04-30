Burak Dalgın: Türkiye'nin İstihdam Seferberliğine İhtiyacı Var

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Türkiye'de bir istihdam seferberliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dalgın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İstihdamın yüzde 58'inin hizmet sektöründe yer almasına rağmen bu sektörde çalışan vatandaşların haklarının yeterince savunulmadığını ve seslerinin duyurulmadığını savunan Dalgın, bu sektöre yönelik reform yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye nüfusuna işaret eden Dalgın, "Almanya ile yaklaşık aynı nüfusa sahibiz. Ama bizde 32 milyon, Almanya'da 46 milyon kişi çalışıyor. Çalışma çağındaki 10 kadından sadece 3'ü çalışıyor. Türkiye'de çalışmayan kadın sayısı, Yunanistan'ın toplam nüfusunun iki katı kadar." ifadelerini kullandı.

Dalgın, istihdamın, ekonomik açıdan sadece para değil, aynı zamanda bir öz güven ve ekonomik özgürlük meselesi olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de bir istihdam seferberliğine ihtiyaç var. İstihdama en dost politika, girişimcilerin prangalarını çözmektir. Girişimcilerin prangalarını çözebilirsek Türkiye'de daha fazla vatandaşımızın çalışmasını, en azından istihdamımızı 1,5 katına çıkarmayı başarabiliriz." sözlerini sarf etti.